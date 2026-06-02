La Seguridad Social gana en Catalunya una media de 50.035 afiliados en mayo (1,28%)

Archivo - Varios operarios trabajan en una zona en obra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social ganó en Catalunya una media de 50.034 afiliados en mayo respecto al mes anterior (+1,28%), lo que sitúa el número total de ocupados en 3.971.167.

En términos interanuales, el incremento de afiliados a la Seguridad Social fue de 89.886 personas, un 2,32% más que el año pasado, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicados este martes.

Teniendo en cuenta el dato del último día del mes, no en valores medios, el sistema ganó 73.433 afiliados respecto al mes anterior.

A nivel estatal, con la afiliación a la Seguridad Social, el sistema ganó una media de 231.975 cotizantes en mayo respecto al mes anterior (+1,05%), y el número de afiliados medios se situó en los 22.337.806.

Catalunya fue la comunidad autónoma donde más subió la afiliación, por delante de Baleares (+48.193) y Madrid (+25.082), sin registrar pérdida de afiliados en ninguna comunidad.

ERTE

Respecto a los trabajadores que aún están incluidos en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), quedaban 1.514 a 31 de mayo en Catalunya.

En el conjunto de España, a cierre de mes quedaban 9.659 trabajadores en expedientes temporales, de los cuales 6.768 estaban en un ERTE-ETOP, 2.361 en un ERTE por fuerza mayor y 698 en un ERTE por Mecanismo RED del sector de la automoción.