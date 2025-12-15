Seis detenidos en Lleida, entre ellos un menor, por una agresión con un apuñalado grave

Archivo - Imatge de recurs d'un cotxe dels Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido en Lleida a 6 personas --4 hombres y una mujer de entre 19 y 49 años y un menor de edad-- como presuntos autores de un delito de lesiones con participación en riña tumultuaria y homicidio doloso en grado de tentativa por su supuesta participación en una agresión con arma blanca a un hombre que resultó herido grave, informa la policía en un comunicado este lunes.

Los hechos se produjeron durante la madrugada del 18 de octubre, cuando un hombre resultó herido grave cuando se encontraba en la rampa de acceso de un aparcamiento de la plaza de la Constitució y sus amigos explicaron que los habían agredido cuando intentaban acceder a un bar musical próximo a la avenida Alcalde Porqueres.

En concreto, dijeron que en la entrada les habían golpeado sin motivo y que, cuando se estaban yendo, un grupo de personas les había golpeado y perseguido hasta que un individuo, finalmente, había apuñalado a la víctima.

DISPOSITIVO EN EL LOCAL

La Unidad de Investigación del Área Policial Básica del Segrià (Lleida) se hizo cargo de la investigación y recopiló información de testigos, del entorno del bar musical y de las cámaras de seguridad de los establecimientos de la zona y confirmó los hechos relatados y la identidad de los presuntos autores.

Además, para completar el trabajo de los investigadores y teniendo en cuenta otros incidentes ocurridos en el local, a finales de noviembre se realizó un control en el establecimiento que se saldó con 72 personas identificadas y el levantamiento de 7 actas: 3 por tenencia de armas blancas, 3 por sustancias estupefacientes y una por desobediencia a los agentes de la autoridad.

El 2 de diciembre se realizaron las primeras detenciones: la de un hombre de 49 años que habría iniciado la agresión en la puerta del establecimiento, aunque no habría participado en el ataque posterior, y dos hombres de 27 y 32 años y una mujer de 25 años que habrían perseguido y agredido a las víctimas.

Dos días más tarde, los Mossos detuvieron a un hombre de 19 años y, finalmente, el 9 de diciembre, a un menor de edad; uno de los detenidos ha quedado en libertad tras declarar en comisaría, el menor ha pasado a manos de la Fiscalía de Menores, y el resto han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Lleida.