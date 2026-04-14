El SEM empieza a desplegar más de 1.600 nuevas ambulancias en Catalunya

Fontquerni y los responsables del SEM junto a las nuevas ambulancias. - EUROPA PRESS

Suponen una inversión de más de 2.000 millones de euros en 5 años

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 13 (EUROPA PRESS)

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) iniciará este miércoles el despliegue de nuevas ambulancias en Catalunya, con más de 1.600 vehículos --300 más que en el anterior contrato-- y 600 nuevas contrataciones de técnicos de emergencias sanitarias, así como más de 110 médicos y enfermeras.

En un encuentro con periodistas, los responsables del SEM han detallado que la licitación, firmada en mayo de 2025, es la "más grande" de los próximos 5 años por parte de la Generalitat y ha supuesto una inversión de cerca de 2.000 millones de euros, con los que las 6 empresas sustituirán por completo toda la flota de ambulancias.

UN MODELO "FOCALIZADO EN LA PERSONA"

La directora del SEM, Anna Fontquerni, ha asegurado que se trata de un modelo asistencial "focalizado en la persona", que permitirá a los profesionales tomar decisiones e incrementar el diagnóstico de paciente en el lugar donde se encuentra.

"Esto nos debe permitir ajustar el tratamiento y ajustar el traslado de este paciente al lugar con menor complejidad posible, pero garantizando siempre que podemos atender las necesidades asistenciales", ha dicho.

El despliegue se realizará progresivamente en las 10 regiones sanitarias de Catalunya, empezando por Terres de l'Ebre esta semana, Girona la siguiente, y continuando luego con el apoyo vital básico en Barcelona ciudad (29 de abril); el Alt Pirineu (20 de mayo); Lleida (3 de junio); el apoyo vital avanzado en Barcelona ciudad (3 de junio); el Barcelonès Sud, el Penedès, el Camp de Tarragona y la Catalunya Central (10 de junio) y el Barcelonès Nord (25 de junio).

TRANSPORTE URGENTE

Las ambulancias, totalmente nuevas, incluyen un total de 439 unidades de transporte sanitario urgente --41 más que en el contrato anterior-- que realizarán cerca de 311.000 horas adicionales, superando los 3 millones de horas anuales.

En estas nuevas unidades se podrán realizar ecografías y analíticas de sangre con resultado inmediato, lo que permitirá detectar anemias, infecciones o hemorragias internas, entre otros, y tendrán también sillas oruga, un nuevo sistema de retención infantil y literas de sobrepeso.

Asimismo, sumarán una nueva rotulación -el llamado patrón Battenberg y una V invertida-- que mejoran la visibilidad y permiten observarlos desde más de 500 metros, así como un nuevo sistema de iluminación y un detector individual de monóxido de carbono.

TRANSPORTE NO URGENTE

El transporte sanitario no urgente suma 180 unidades, superando las 1.100 en el territorio catalán; sus ambulancias comenzarán a llevar la misma mochila de intervención que las de transporte urgente, y se uniformizará la vestimenta de sus conductores, que llevarán el mismo traje que sus homólogos urgentes pero en color blanco.

Se introducen también nuevos tipos de unidad no urgente --con 73 vehículos--, incluyendo unidades lanzadora 100% eléctricas, destinadas a alta y traslados ágiles; unidades de apoyo vital básico polivalente, para servicios de baja complejidad y con capacidad bariátrica, y unidades de apoyo logístico sanitario, pensadas para situaciones extraordinarias y equipos de apoyo psicológico.

DISTRIBUCIÓN ESTRATÉGICA

La distribución de los recursos se ha hecho en base a la evidencia científica disponible y con la colaboración del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), que ha desarrollado un mapa interactivo y dinámico que ayuda en la toma de decisiones para dimensionar y ubicar las ambulancias.

La nueva contratación prevé una bolsa de horas adicional que permitirá reforzar el servicio en verano, así como en épocas de gripe o situaciones extraordinarias como catástrofes naturales, a la vez que se mantiene el servicio diario.