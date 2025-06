Sémper (PP) ve "torpeza política de fondo" con la agenda previa de la Conferencia de Presidentes

Critica a los socios de Sánchez: "Entiendo que pisar moqueta es muy agradable"

BARCELONA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP y vicesecretario de Cultura del grupo, Borja Sémper, ha expresado que hubo "torpeza política de fondo" y un menoscabo del reglamento de funcionamiento de la Conferencia de Presidentes en la agenda previa del encuentro, donde no se incluían las peticiones de temas de los presidentes autonómicos populares.

"Hay un reglamento que obliga a que el Gobierno tenga que incluir en el orden del día de esta conferencia de presidentes aquellos aspectos y puntos que las comunidades autónomas entienden que les afecta y que quieren debatirlas con el presidente del gobierno. Oiga, hasta ayer se negó el Gobierno a hacerlo", ha dicho en una entrevista de este miércoles en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Ha afirmado que los líderes autonómicos populares se pusieron "firmes" y que estos quieren hablar con el Gobierno --en una cita que tiene lugar este viernes en Barcelona-- de la financiación autonómica, de la situación fiscal y financiera de España para abordar reformas, del transporte público ferroviario o la ocupación, entre otros.

CRÍTICAS A LOS SOCIOS DE SÁNCHEZ

Ha criticado a las formaciones que dieron apoyo a la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Todavía hoy ni ERC, ni Junts, ni el PNV, ni Podemos, ni todos los partidos en Sumar, aquellos que hablaban de no hay pan para tanto chorizo, nos acordamos, ¿verdad? Dimitir no es un nombre ruso. Yo me acuerdo que estos eran eslogans que se utilizaban en el post-15M. Bueno, hoy están callados. Yo entiendo que pisar moqueta es muy agradable".

Ha descartado una eventual moción de censura de los populares a Sánchez y lo ha achacado "sencilla y llanamente" a que no les dan los números y, preguntado por su diagnóstico de la situación política del Gobierno, ha expresado que tiene la sensación de asistir a un fin de ciclo, a su juicio.

OFICIALIDAD DEL CATALÁN EN EUROPA

Ha defendido el papel del PP con la oficialidad del catalán en Europa: "Yo tengo que desmontar esa leyenda y ese mito que nuestros adversarios han encargado de proyectar sobre nosotros".

Preguntado por las palabras del secretario general del PP catalán, Santi Rodríguez, en las que parecía admitir llamadas de los populares a dirigentes de países europeos para frenar la oficialidad, se mostrado "sorprendido" con las informaciones y ha negado dichas llamadas.