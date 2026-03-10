El SEPC convoca huelga estudiantil el 20 de marzo en los institutos públicos catalanes - SEPC

BARCELONA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) ha convocado huelga estudiantil el viernes 20 de marzo en los centros públicos de Secundaria de Catalunya, sumándose al paro docente impulsado por Ustec·Stes, Aspepc·Sps y CGT.

En un comunicado este martes, ha sostenido que la Conselleria de Educación de la Generalitat "no ha sabido estar a la altura y priorizar las necesidades reales de la educación pública", un mes después de la huelga del 11 de febrero.

Ha lamentado que las propuestas de Educación "no cuenta con el apoyo de la comunidad educativa y solo han sido pactadas parcialmente por CC.OO. y UGT, que no representan las mayoría movilizada del colectivo docente".

Por ello, el SEPC ha llamado a movilizarse del 16 al 19 de marzo en las diferentes huelgas descentralizadas en Catalunya y ha convocado huelga estudiantil el 20 de marzo para asistir a la manifestación unitaria de Barcelona.

El sindicato estudiantil se ha adherido a la manifestación del 20 de marzo el día después de la presentación del Acord de País per l'Educació, que firmaron el Govern y los sindicatos CC.OO. y UGT de Catalunya, mientras que el resto de sindicatos de la mesa sectorial que no lo han firmado, Ustec·Stes, Aspepc·Sps y CGT, han decidido mantener los paros del 16 al 20 de marzo.