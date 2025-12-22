El séptimo quinto premio (41.716) reparte una serie en Tarragona

Un hombre mete las bolas con los premios en el bombo de la lotería durante la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, en el Teatro Real, a 22 de diciembre de 2025, en Madrid - Eduardo Parra - Europa Press

TARRAGONA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número 41.716, agraciado con el séptimo de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad y dotado con 60.000 euros a la serie, ha repartido una serie en Tarragona.

El número, que fue cantado a las 13.25 horas en el octavo alambre de la novena tabla, ha vendido una serie en la administración 19 de Tarragona.

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.