Serrallonga (Fira) califica de "éxito" que el MWC haya superado los 100.000 asistentes

El director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, valora el MWC 2026 - EUROPA PRESS

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 5 (EUROPA PRESS)

El director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, ha calificado este jueves de "éxito" la edición del Mobile World Congress (MWC) de este año al haber superado los 100.000 asistentes, y ha atribuido el descenso respecto a 2025 a las incidencias del conflicto bélico en Oriente Medio

El MWC, celebrado desde este lunes en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), ha cerrado su edición de 2026 con 105.000 visitantes, 4.000 menos que en 2025, "a pesar de las interrupciones que se han producido en viajes a nivel mundial", ha afirmado GSMA en un comunicado, en referencia al conflicto bélico en Oriente Medio.

En este sentido, ha asegurado que ha mantenido un encuentro con el ceo de GSMA, John Hoffman, quien está más que contento con los resultados del Mobile y "así lo ha expresado públicamente".

Serrallonga ha añadido ante el descenso de visitantes hay que "suponer que, evidentemente, ha habido algunos visitantes que venían de algunos territorios o afectados por el espacio aéreo cerrado".

"UN LEGADO"

No obstante, ha insistido en expresar su satisfacción antes los resultados: "Estamos muy contentos con esta edición. Esto pasa en Barcelona, pasa en nuestra casa. Son 20 años. El Mobile deja un legado. En 20 años, nuestro país ha cambiado mucho, tenemos un sistema tecnológico muy consolidado, tenemos más de 200 'hubs' en innovación".

El MWC, ha dicho el director de Fira, es el resultado de un trabajo compartido: "A partir de mañana comenzamos a trabajar de nuevo en una nueva edición, que todavía no tendrá el Hall 0 --la ampliación prevista en Fira-- por lo que habrá que esperar a 2028".