El Servei Català de Transit establece un dispositivo especial por la Volta Ciclista a Catalunya

Moto de los Mossos d'Esquadra durante la Volta Ciclista a Catalunya - SERVEI CATALÀ DE TRANSIT

BARCELONA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Servei Català de Trànsit ha establecido un dispositivo especial por la 105ª edición de la Volta Ciclista a Catalunya, que se celebra entre este lunes y el domingo, provocando afectaciones viarias en carreteras de las cuatro provincias catalanas, según ha informado este domingo en un comunicado.

La prueba implicará el cierre temporal de las vías por donde transcurre el recorrido, aproximadamente 40 minutos antes del paso de los ciclistas y hasta 40 minutos después, lo que puede generar retenciones y desvíos.

Entre las afectaciones más destacadas hay enlaces con la AP-7 en Girona, restricciones en la C-14 y la A-7 en la Costa Daurada, desvíos en la C-60, la C-17 o la C-25 en la etapa entre Mataró (Barcelona) y el Pirineo, así como múltiples salidas cerradas en la C-16 en el Berguedà y cortes de acceso a Barcelona por la C-31, la C-32 y la B-22 en la jornada final.

Además, se verán afectados diversos accesos secundarios en puntos como la N-260, la N-II o carreteras comarcales del interior, donde se aplicarán desvíos puntuales y restricciones de circulación en función del avance de la carrera.

El dispositivo contará con la participación de unos 2.000 agentes de los Mossos d'Esquadra y policías locales, que regularán la movilidad durante el desarrollo de la carrera, en coordinación con otros servicios de emergencias.

La Volta Ciclista a Catalunya se disputará en siete etapas entre el 23 y el 29 de marzo, con salidas y llegadas en municipios como Sant Feliu de Guíxols (Girona), Figueres (Girona), Mataró, La Seu d'Urgell (Lleida) o Barcelona, donde finalizará la competición tras recorrer distintos puntos del territorio catalán.