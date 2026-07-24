Servicio por carretera en la R4 y R8 de Rodalies de Martorell Central a Molins de Rei y Rubí (Barcelona)

Archivo - Varios trenes en la estación de Francia, donde opera Rodalies, a 21 de febrero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Renfe establecerá servicio alternativo por carretera del 2 al 9 de agosto entre las estaciones de Martorell Central y Molins de Rei (Barcelona) de la línea R4 de Rodalies de Catalunya, y entre Martorell Central y Rubí Can Vallhonrat (Barcelona), en la línea R8, informa en un comunicado este viernes.

La circulación de trenes quedará interrumpida entre estas estaciones en el marco de la puesta en marcha del nuevo enclavamiento electrónico de Adif en la estación de Castellbisbal (Barcelona).

El servicio por carretera coordinará los horarios de los autobuses con las llegadas y salidas de los trenes.

Renfe contará con autobuses directos entre Martorell y Molins de Rei cada 15 minutos, y autobuses con parada en las estaciones intermedias de este recorrido con una frecuencia de 30 minutos.

Entre Martorell Central y Rubí Can Vallhonrat, el servicio se prestará mediante autobuses cada hora, manteniendo una oferta equivalente a la frecuencia habitual de la línea.