El servicio en el teléfono 061 Salut Respon recupera su funcionamiento habitual

Archivo - Dos técnicos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) de la Generalitat de Cataluña mueven una camilla junto a una ambulancia durante un servicio y limpieza de EPIs, en Barcelona/Catalunya (España) a 19 de abril de 2020. - Pau Venteo - Europa Press - Archivo

BARCELONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El teléfono 061 Salut Respon ha recuperado su funcionamiento habitual una vez resuelta la incidencia técnica que ha interrumpido el servicio de telefonía a partir de las 13.30 horas este miércoles.

Lo ha informado hacia las 15.07 horas el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Sin embargo, piden a la ciudadanía un "uso responsable del servicio" en las próximas horas hasta consolidar el restablecimiento del servicio, y que la ciudadanía llame al 112 en caso de emergencia.