Los servicios funerarios se llevan el cadáver del hombre tiroteado en la calle Balmes de Barcelona, acordonada por los Mossos d'Esquadra - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los servicios funerarios se han llevado el cadáver del hombre que ha muerto tiroteado este miércoles sobre las 12.30 horas en la calle Balmes de Barcelona, en su confluencia con Travessera de Gràcia.

Los hechos han sucedido a las 9.50 horas cerca de una comisaría de Policía Nacional, donde un hombre ha quedado tendido en el suelo tras recibir al menos un disparo por parte de una persona que ha huido del lugar de los hechos, según ha podido confirmar Europa Press.

La policía catalana ha localizado cerca del lugar, alrededor de la plaza Gal·la Placídia, el arma homicida, que ya está bajo custodia policial como posible indicio del crimen.