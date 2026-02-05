Servicios mínimos de entre un 33% y 66% en los trenes en Catalunya durante la huelga ferroviaria

Un grupo de personas durante una concentración tras los accidentes de Adamuz y Gelida, frente al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

BARCELONA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Trabajo de la Generalitat ha afirmado que se ofrecerán servicios mínimos de entre un 33% y 66% de los servicios de Rodalies y trenes regionales de Catalunya, dependiendo de la franja horaria, durante la huelga de maquinistas convocada para el 9, 10 y 11 de febrero.

Las franjas con el 66% de los servicios mínimos van desde las 6.00 horas hasta las 9.30 horas y desde las 17.00 horas hasta las 20.30 horas, coincidiendo con las horas puntas, mientras que en las horas "valle", la garantía del servicio es del 33%, ha explicado el departamento en una comunicación a medios.

Estos servicios mínimos responden a la huelga convocada por diferentes sindicatos ferroviarios como el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf), CGT, SF-Intersindical, ALFERRO CCOO, UGT y el comité general de las empresas del Grupo Renfe para reclamar una mayor seguridad y calidad del servicio ferroviario tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).