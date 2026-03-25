Servihabitat vende a Corp terrenos con capacidad para acoger 226 viviendas en Terrassa (Barcelona)

Imagen de los terrenos vendidos por Servihabitat en Terrassa (Barcelona). - SERVIHABITAT

BARCELONA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Servihabitat ha cerrado la venta de suelo urbano en el centro de Terrassa (Barcelona) a la promotora inmobiliaria Corp, en una operación de la que no ha trascendido la cantidad y con capacidad para acoger hasta 226 viviendas de obra nueva, 39 de las cuales protegidas, explica el 'asset manager' en un comunicado este miércoles.

La transacción comprende seis parcelas de suelo -cinco para uso residencial y una para uso terciario-, con una superficie total de 8.824 metros cuadrados y una edificabilidad prevista de más de 25.000 metros cuadrados, que contempla también espacios para uso comercial, detalla la compañía.

Los planes de Corp pasan por desarrollar el proyecto residencial Nou Terrassa, compuesto por edificaciones plurifamiliares de 1 a 3 dormitorios, y promociones con piscina, gimnasio, trasteros, zonas de coworking y espacios ajardinados, entre otros.

Desde Servihabitat, la directora de producto, Luis Sánchez, ha destacado que la operación refleja la capacidad del 'asset manager' para identificar y activar oportunidades de valor en ubicaciones consolidadas y con una alta demanda residencial.

Desde Corp, por otro lado, el director comercial de la promotora, Roger Maresma, ha afirmado que esta operación permitirá "desarrollar una promoción de obra nueva con más de 17.000 metros cuadrados edificables destinados a vivienda en un mercado que sigue experimentado un incremento de la demanda y en el que están posicionadas las principales promotoras de ámbito nacional y local".