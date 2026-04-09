Servihabitat vende a Grupo Maben un solar para uso hotelero en La Antilla (Huelva)

Parcela vendida por Servhabitat - SERVIHABITAT

BARCELONA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Servihabitat ha cerrado la venta de una parcela de un suelo finalista de uso terciario hotelero ubicado en la avenida Islantilla, en el término municipal de Isla Cristina, en La Antilla (Huelva) a Grupo Maben, informa en un comunicado este jueves.

El activo tiene una superficie total de 13.269 metros cuadrados y una edificabilidad de 15.830 metros cuadrados, y está ubicado en "una zona turística consolidada y en segunda línea de la playa".

La operación contempla destinar la parcela principalmente a uso hotelero, aunque se está estudiando la posibilidad de ampliar el proyecto a otros usos complementarios.

El representante de Grupo Maben, Carlos Rivera, ha explicado que la operación es un hito en la hoja de ruta de la empresa para consolidarse "como un operador inmobiliario de referencia en Andalucía".

El director de Producto Profesional de Servihabitat, Luis Sánchez, ha explicado que la venta refuerza la operación del 'servicer' como "socio estratégico para el desarrollo inmobiliario en la provincia de Huelva".