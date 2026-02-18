Servihabitat vende suelo urbanizable en Burgos con potencial para más de 160 viviendas

Suelos vendidos por Servihabitat - SERVIHABITAT

BARCELONA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Servihabitat ha cerrado la venta de un suelo urbanizable sectorizado en Burgos, que engloba a cinco parcelas y que tiene potencial para la construcción de más de 160 viviendas, informa en un comunicado este miércoles.

Los suelos tienen una edificabilidad total de 21.036 metros cuadrados y cuentan con obras de urbanización parcialmente ejecutadas, y la operación permite reactivar el desarrollo urbano conocido como 'Villimar 2'.

El director de Producto Profesional de Servihabitat, Luis Sánchez, ha explicado que estas operaciones reflejan el compromiso de la empresa "con la dinamización del mercado inmobiliario local".

La empresa ha explicado que, recientemente, también ha vendido un edificio terciario en construcción en San José de la Rinconada (Sevilla) y una obra parada de uso terciario con uso residencial compatible en Tenerife.

En 2025, Servihabitat vendió activos profesionales por valor de cerca de 300 millones de euros con operaciones destinadas a inversiones.