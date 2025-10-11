La Sgae reconoce a alumnos de la Escac e Idem en Sitges con sus premios de nueva autoría

La Sgae entrega los premios de nueva autoría en el Festival de Sitges
La Sgae entrega los premios de nueva autoría en el Festival de Sitges - SGAE
Europa Press Catalunya
Publicado: sábado, 11 octubre 2025 18:35

SITGES (BARCELONA), 11 (EUROPA PRESS)

La Sociedad General de Autores y Editores (Sgae) ha reconocido a alumnos de la Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (Escac) y de Idem Animation School con los Premis SGAE de Nova Autoria 2025, en un acto este sábado en el Sitges Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya.

El premio a mejor dirección-realización ha sido para el cortometraje 'Furia', de Fran Moreno Blanco y Santi Pujol (Escac), del que el jurado ha destacado la capacidad de dirigir a un joven actor "con pulso y coherencia", informa Sgae en un comunicado.

'Furia' ha recibido también el premio a mejor guión original por "narrar con profundidad y honestidad la historia de un protagonista que se enfrenta a sus límites y vulnerabilidades".

El galardón a mejor música original ha sido para la banda sonora de 'Matcha', del compositor Sergio Rojas (Idem Animation School), por su "cuidada y medida elección de los colores instrumentales".

El jurado ha otorgado una mención especial a 'Unliked', con dirección y guión de Pablo Jiménez (Ecib) por ser un corto de animación que explica "un tema actual de gran dureza con un tono de esperanza y comedia que esboza un retrato delicado de la relación entre un padre y un hijo".

El jurado ha estado formado por la directora y guionista Belén Funes, la escritora y guionista Laia Aguilar y el compositor Francesc Gener y había recibido 41 obras de 18 universidades y escuelas de cine: 29 de ficción, siete de animación y cinco documentales, con un total de 13 rodados en catalán y 25 con música original.

Contador