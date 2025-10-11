La Sgae reconoce a alumnos de la Escac e Idem en Sitges con sus premios de nueva autoría

La Sgae entrega los premios de nueva autoría en el Festival de Sitges - SGAE

SITGES (BARCELONA), 11 (EUROPA PRESS)

La Sociedad General de Autores y Editores (Sgae) ha reconocido a alumnos de la Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (Escac) y de Idem Animation School con los Premis SGAE de Nova Autoria 2025, en un acto este sábado en el Sitges Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya.

El premio a mejor dirección-realización ha sido para el cortometraje 'Furia', de Fran Moreno Blanco y Santi Pujol (Escac), del que el jurado ha destacado la capacidad de dirigir a un joven actor "con pulso y coherencia", informa Sgae en un comunicado.

'Furia' ha recibido también el premio a mejor guión original por "narrar con profundidad y honestidad la historia de un protagonista que se enfrenta a sus límites y vulnerabilidades".

El galardón a mejor música original ha sido para la banda sonora de 'Matcha', del compositor Sergio Rojas (Idem Animation School), por su "cuidada y medida elección de los colores instrumentales".

El jurado ha otorgado una mención especial a 'Unliked', con dirección y guión de Pablo Jiménez (Ecib) por ser un corto de animación que explica "un tema actual de gran dureza con un tono de esperanza y comedia que esboza un retrato delicado de la relación entre un padre y un hijo".

El jurado ha estado formado por la directora y guionista Belén Funes, la escritora y guionista Laia Aguilar y el compositor Francesc Gener y había recibido 41 obras de 18 universidades y escuelas de cine: 29 de ficción, siete de animación y cinco documentales, con un total de 13 rodados en catalán y 25 con música original.