Sheryl Crow se suma al cartel del Festival Alma de Barcelona

BARCELONA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La cantante y compositora estadounidense Sheryl Crow se ha incorporado al cartel del Festival Alma de Barcelona, que se celebrará en el Poble Espanyol de Barcelona, y actuará el 24 de junio.

Las entradas para el concierto de Sheryl Crow se ponen a la venta el mediodía de este lunes, ha informado el festival en un comunicado.

Esta incorporación se suma a los nombres ya anunciados de Queens of the Stone Age, Jamie Cullum, Take That, Vetusta Morla, Valeria Castro, Glen Hansard y James Blunt.