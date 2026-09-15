Shirin Neshat propone una 'Aida' "antiguerra" para abrir la temporada del Liceu de Barcelona

La artista visual Shirin Neshat con parte del reparto de 'Aída' en el Liceu de Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La artista visual iraní Shirin Neshat propone para abrir la temporada del Gran Teatre del Liceu de Barcelona una producción "antiguerra" de la ópera 'Aida' de Giuseppe Verdi, que se podrá ver del 23 del septiembre al 15 de octubre en 17 funciones con diferentes repartos en el que el papel protagonista contará con las sopranos Anna Netrebko y Anna Pirozzi.

En rueda de prensa este martes, Shirin Neshat ha asegurado que su versión de la ópera es desde una perspectiva "crítica con la glorificación de la guerra" en un momento como el actual y en el que combina imagen con audiovisuales propios, coreografía y la música.

Neshat ha explicado que en 2017 recibió el encargo del Festival de Salzburg para subir a escena 'Aida' y que en aquella primera puesta en escena que ya contó con Netrebko fue "tímida", pero que en 2022 ya incorporó más obra propia y trató la brutalidad de las guerras.

En 2025, cuando la Opéra National de París compró la producción, le dio plena libertad para hacer una nueva interpretación, un periodo que coincidió con el inicio del conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán, lo que llevó a pensar que "sería un error pasar por alto lo que pasa en el mundo".

Ello la ha llevado a que su producción, de cuatro horas de duración y que narra la trágica historia de amor entre el capitán egipcio Radamés y la princesa etíope Aida retenida como esclava, aparezcan también las víctimas de la guerra y los oprimidos, que no es tan habitual, y ha dicho que la potencia de esta ópera es "atemporal" respecto al poder, la tiranía y las mujeres.

Neshat ha afirmado que no ha querido hacer una obra que hable sobre el bien y el mal ni presentarse como una activista, y ha subrayado que el trabajo del artista es "provocar la reacción" que el espectador haga su interpretación.

Shirin Neshat ha subrayado que su versión de 'Aida' lleva el dolor al escenario por que es lo que está pasando en el mundo, y para ella el arte "no está aislado de la realidad, es un reflejo de la realidad" y no debe ser propaganda.

DISEÑO DEL ESCENARIO

Ha asegurado que el diseño del escenario fue muy importante, en lo que ha definido como una escultura en forma de cubo minimalista y moderna inspirada en los templos egipcios antiguos, y en la que las proyecciones tienen un sentido argumental y no son "puramente estéticas".

El director musical Antonello Manacorda ha afirmado que la producción tiene una "conexión con la realidad actual", y ha destacado el mundo sonoro tan refinado de la pieza de Verdi, que hace que el contraste entre tragedia y muerte sea todavía más remarcado.

Las cantantes Anna Pirozzi y Ekaterina Semenchuk han destacado que es una pieza que requiere voces y seguir la partitura de Verdi, y Semenchuck ha añadido que "se tiene que cuidar la paz" que transmite la obra.

ANNA NETREBKO

El director artístico del Liceu, Víctor Garcia de Gomar, ha subrayado que 'Aida' es una de las óperas más queridas por el público liceísta, y ha remarcado la importancia de poder contar con Neshat, "una de las más grandes artistas visuales" de la actualidad.

Preguntado por la presencia de la soprano rusa Anna Netrebko en el reparto, ha dicho que no se puede cuestionar el valor artístico de una de las mejores cantantes de la actualidad y que desde las direcciones de los teatros cuando se invita a un cantante "no se asume biografía ni posiciones políticas".

Garcia de Gomar ha dicho que el Liceu siempre será un espacio de libertad, encuentro y concordia en el que se puede "reflexionar, siempre desde el entendimiento y el diálogo": Netrebko no actúa en el Liceu de Barcelona desde 2021.