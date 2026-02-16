Las siamesas mauritanas que separó Sant Joan de Déu hace 2 años hacen "vida normal" en su país

Khadija y Cherive durante la visita. - SANT JOAN DE DÉU

BARCELONA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las hermanas siamesas de Mauritania que nacieron en 2023 unidas por el abdomen, y que separó con una cirugía el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona hace poco más de 2 años, hacen ahora "vida normal" en su país.

Las dos niñas, Khadija y Cherive, se encuentran "bien de salud" y presentan solo una cicatriz en el abdomen como recuerdo de la intervención, informa Sant Joan de Déu en un comunicado de este martes.

VISITA A NUAKCHOT

Un equipo asistencial del centro, formado por la jefa del Área de Neonatos, Ana Alarcón, y la enfermera neonatal, Patrícia Romero, ha visitado a las niñas en el hospital Mère et Enfant de Nuakchot, capital de Mauritania.

Alarcón ha podido constatar, junto al equipo del hospital, el "perfecto estado de salud" de las niñas, con un crecimiento y un desarrollo óptimos, en sus palabras.

"Tanto el equipo médico como la familia estamos muy satisfechos de la evolución, y los padres nos han trasmitido un agradecimiento especial por la acogida y el trato recibido en Sant Joan de Déu, que les hizo sentir como en casa pese a la distancia", ha añadido.

La visita sirvió también para evaluar el funcionamiento del programa de colaboración que la consultora Additum y el Hospital Sant Joan de Déu mantienen con los ministerios de Salud y de Digitalización de Mauritania para la mejora del acceso al sistema a más del 50% de la población del país.

LA SEPARACIÓN

Las gemelas nacieron el 8 de octubre de 2023 en Mauritania unidas por la parte superior del abdomen y con un único cordón umbilical y, ante la imposibilidad de separarlas en su país de origen, las autoridades sanitarias mauritanas se dirigieron a Sant Joan de Déu pidiendo asesoramiento a partir de dicho programa de cooperación internacional.

Una semana después del nacimiento, el equipo médico de Sant Joan de Déu recibía unas imagenes enviadas desde Mauritania y valoraba que la separación era "factible" y se podía llevar a cabo en el centro barcelonés.

Khadija y Cherive viajaron a Sant Joan de Déu y fueron tratadas gracias al programa solidario del Hospital, 'Cuida'm', que financia con donaciones privadas el tratamiento de niños procedentes de países de renta baja que presentan enfermedades graves pero curables y no pueden ser tratados en su país de origen.

Las pacientes fueron tratadas el 8 de noviembre de 2023, en una operación de 5 horas que contó con la participación de una veintena de profesionales.