Sigue cortada la R3, que solo funciona entre La Garriga y Torelló (Barcelona)

Archivo - Viajeros cogen un tren en la Estación de Sants en Barcelona - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La circulación de trenes de la R3 solo funciona entre La Garriga y Torelló (Barcelona) este viernes tras el corte provocado este jueves sobre las 20.30 horas al impactar un tren con un árbol en Ripoll (Barcelona) a raíz del episodio de lluvias.

Se facilita servicio alternativo por carretera en toda la línea, ha informado Rodalies en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

El impacto de este jueves se ha producido a la altura de Ripoll, en un tramo de vía única, y en un tren en el que viajaban cuatro personas y del que no han constado ningún herido.