Sigue cortado un carril en sentido norte en la AP-7 en L'Aldea (Tarragona)

TARRAGONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La AP-7 en L'Aldea (Tarragona) sigue teniendo cortado un carril en sentido norte y 8 kilómetros de retenciones después del accidente mortal que se ha producido este martes por la mañana con tres camiones implicados, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Tras retomar la circulación en sentido sur al abrirse un carril cerca de las 11.20 horas, en estos momentos todavía queda pendiente por retirar el último camión implicado en el siniestro y que está fuera de vía, unas tareas que se realizarán este miércoles a primera hora.

El accidente ha dejado una víctima mortal y una persona en estado grave, que ha sido trasladada al Hospital Joan XXIII de Tarragona.