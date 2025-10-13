Siguen cortadas 4 carreteras en Tarragona por las lluvias

TARRAGONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -
Las lluvias de este lunes en el sur de Tarragona mantienen cortadas este lunes por la tarde cuatro carreteras afectadas por inundaciones, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.
Concretamente, están cortadas la C-12 entre Amposta y Tortosa; la TV-3408 entre Amposta y La Ràpita; la TP-3311 entre Santa Bàrbara y Galera; y la TV-3443 entre Amposta y Tortosa.
Por otro lado, la AP-7 ya no presenta retenciones en Freginals, zona afectada por las lluvias.