El Síndic de Greuges pide ampliar las ayudas 'mochilas escolares' y adaptarlas a cada curso escolar

Niños cruzando un paso de cebra - SÍNDIC DE GREUGES

BARCELONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Síndic de Greuges de Catalunya ha presentado un informe con diferentes propuestas de mejora para las ayudas conocidas como 'mochilas escolares', y que incluyen desde ampliar la cobertura de las mismas y adaptar los importes a las diferentes etapas educativas.

En un comunicado este martes, el organismo ha detectado que algunos centros públicos "no aprovechan íntegramente" los recursos asignados debido a que no siempre ofrecen las actividades cubiertas por las ayudas, aunque sí otras similares pero que no están cubiertas, y que no todos los cursos cuentan con 'colònies'.

También ha puesto de relevancia otras "carencias" como la diferencias en las coberturas de los centros públicos y concertados, una ambigüedad en las bases de la convocatoria respecto a la cobertura de las garantías de gratuidad y la falta de cobertura de algunos gastos como dispositivos digitales.

Así, el organismo también ha pedido ampliar la cobertura de las actividades extraescolares, garantizar que el acceso a las actividades subvencionadas sea gratuito, incluir explícitamente las licencias digitales, batas o uniformes y actualizar los importes de acuerdo a la evolución del coste de vida.

Las 'mochilas escolares' se crearon en 2022 y son una dotación económica que reciben los centros para cubrir los gastos de material escolar y las salidas de alumnos con diferentes necesidades socioeconómicas, y han beneficiado a 150.000 alumnos.