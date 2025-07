El Síndic de Greuges pide que las convocatorias de la Generalitat tengan un calendario de trámites

BARCELONA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Síndic de Greuges ha reclamado que las convocatorias de la Generalitat incorporen un calendario con las previsiones de los principales trámites, en un comunicado este viernes.

El ente ha señalado que "hace años que recibe quejas de aspirantes" por la falta de información durante los procesos selectivos, lo que genera, textualmente, incertidumbre, desconcierto y un fuerte impacto emocional.

Ha recordado que ha pedido de forma reiterada que se implemente un protocolo de actuaciones que garantice la transparencia informativa en los procesos de selección y que incorpore un calendario con las previsiones de fechas, desde los plazos de presentación de solicitud hasta la previsión de la fecha de nombramiento de los funcionarios.

"Sin embargo, la Dirección General de Función Pública ha emitido un informe en que minimiza estas recomendaciones porque las considera 'superfluas e inadecuadas' por distintos motivos", ha lamentado el Síndic.

Por ello, la institución ha insistido en que estos argumentos "no con compatibles con los principios de transparencia e igualdad" y que no es aceptable que la información se comparta solo con los sindicatos, ya que deja fuera del circuito a los aspirantes que no trabajan dentro de la Administración.