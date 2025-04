La síndica de Greuges dice que Catalunya no ha "avanzado demasiado" en ocio educativo desde 2014

La síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas, y la adjunta de infancia del Síndic de Greuges, Aida C. Rodríguez, en rueda de prensa este martes

La síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas, ha afirmado este martes que Catalunya no ha "avanzado demasiado" en el ámbito del ocio educativo en los últimos 10 u 11 años y llama a trabajar por la universalización y para que llegue a todos los niños y adolescentes catalanes.

Lo ha dicho tras presentar el informe 'La universalització del lleure educatiu a Catalunya' (2014-2024), y lamenta la desigualdad en el acceso al ocio: "Si hubiera una normativa, una secretaría o un departamento para agrupar toda la gestión bajo un mismo paraguas, ayudaría en algunas de las deficiencias que se destapan".

"No hemos avanzado demasiado en estos 10 u 11 años" que abarca el informe y, preguntada por el papel de la Administración en esta situación, ha indicado que si en todo este tiempo no ha habido un cambio significativo es porque hay un freno, en sus palabras, y que el ocio educativo se debe extender a todos los niños y adolescentes.

El informe señala que el 34,5% de niños de 3 a 14 años -unos 320.000-- no participan en actividades extraescolares deportivas durante el curso y que el 58,1% --unos 550.000-- no hacen actividades extraescolares no deportivas.

Destaca que la participación en las actividades de ocio durante el verano es baja (en julio solo participan el 20% de los niños y adolescentes), de manera que la función social del ocio "se debilita".

DERECHO AL OCIO

También advierte de que, aunque la Generalitat tiene competencias exclusivas en esta materia, "no ha desarrollado legalmente el derecho al ocio" y que falta un marco que determine qué se entiende por ocio, cuáles son las condiciones de accesibilidad y cuál es el proceso de admisión a las ofertas de ocio sufragadas con fondos públicos.

El 66,1% de los ayuntamientos de más de 3.000 habitantes afirman que no tienen un plan local de dinamización del ocio educativo y el 27,7% no desarrollar estructuras de coordinación de los agentes del municipio, lo que indica al Síndic que hay "dificultades en la gobernanza y en el reconocimiento" de esta materia.

INVERSIÓN

La adjunta de infancia, Aida C. Rodríguez, ha apuntado a la baja inversión en la promoción de educación en el ocio por parte de la Generalitat: las políticas de juventud representan el 0,33% de la inversión de políticas de infancia (equivaldría a 18,3 euros por niño), algo que ve como una "desproporción clarísima" en comparación con la inversión en educación (5.223 euros por niños).

Rodríguez advierte de que "faltan ayudas y becas para cubrir las necesidades de los niños más vulnerables", ya que hay una diferencia de casi 30 puntos porcentuales en cuanto a participación según la situación socioeconómica.

DIFERENCIAS

El informe indica que se siguen perpetuando los roles de género según las actividades extraescolares: en los deportes federados, el 67,9% de participantes son chicos y el resto, 32,1%, chicas; aunque Giménez-Salinas destaca que en las escuelas de música "hay un 50% y un 50%", aproximadamente.

También advierte del "carácter poco inclusivo de muchas actividades" y se reclama un ocio con plena inclusión de la infancia con necesidades educativas especiales; y se señala que las familias socialmente más favorecidas tienen un conocimiento del ámbito del ocio más profundo y, por tanto, acceden a más actividades.

Por último, hace recomendaciones para un ocio universal, inclusivo y no segregado: incorporar a los niños en la planificación; regular el derecho al ocio; eliminar barreras económicas; incorporar la perspectiva de género; un plan de equidad territorial y actualizar el Protocolo de prevención de abusos sexuales, entre otros.