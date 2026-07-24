La Síndica de Greuges pide reforzar las oficinas de atención a la víctima del delito en Catalunya

La síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas, ha pedido reforzar las plantillas de las oficinas de atención a la víctima del delito (OAVD) y mejorar la cobertura territorial en toda Catalunya, y darlas a conocer "mejor" entre la ciudadanía y los profesionales.

Lo ha dicho en un comunicado este viernes, en el que ha hecho estas recomendaciones a partir del informe 'Oficines d'atenció a les víctimes del delicte a Catalunya: evolució i situació actual', elaborado por el Síndic de Greuges de Catalunya.

DATOS DE 2025

Dicho informe concluye que en 2025 las OAVD atendieron a más de 17.700 personas, un 44,6% más que en 2019, aunque también alerta de que, a pesar de este incremento, "muchas víctimas aún desconocen este servicio gratuito" de información, orientación y orientación.

La mayoría de las personas atendidas en 2025 (72,6%) fueron por casos de violencia de género o delitos contra la libertad sexual, mientras que en 2019 esta proporción era del 38,4%.

MEJOR COORDINACIÓN

El estudio también indica que "solo el 1% de las personas que han sufrido un hecho delictivo" llegan a las oficinas de la OAVD y, en el caso de la violencia de género, hay varios servicios gestionados por departamentos diferentes que no trabajan coordinados.

El informe también expone que la atención de la OAVD está condicionada por el lugar de residencia, pues la tasa de accesibilidad más alta es en Terres de l'Ebre (24,5 víctimas atendidas de cada 1.000), cuando es el territorio con menos actividad delictiva conocida.

REFORZAR PLANTILLAS

En cambio, las comarcas de Barcelona registran niveles muy bajos (3,3 víctimas atendidas de cada 1.000), al contrario de lo que se podría esperar por su población o incidencia delictiva.

La síndica plantea incrementar la coordinación; reforzar las plantillas (especialmente con psicólogos y soporte administrativo), e impulsar una formación continuada para todos los profesionales.