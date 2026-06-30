La síndica de Greuges reclama "medidas adecuadas" para afrontar el calor en las aulas escolares

Archivo - Entrada de la sede de la sindicatura de Greuges en paseo Lluís Companys 7, a 9 de febrero de 2024, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas, ha reclamado "medidas adecuadas" para afrontar el calor en las aulas de los centros educativos, tras recibir 150 quejas y consultas, informa la institución este martes en un comunicado.

La institución ha recibido quejas recurrentes por las altas temperaturas en las aulas y en los dos últimos años la cifra "se ha incrementado considerablemente", y en junio del curso 2025-2026 han llegado a las 150.

Ha advertido de que se trata de una "problemática creciente" que afecta a numerosos centros educativos y que requiere una respuesta urgente y planificada, ya que impacta directamente en el bienestar y las condiciones de aprendizaje del alumnado.

El Síndic de Greuges ha asegurado que en junio la institución ha recibido un informe de la Conselleria de Educación y FP en el que explica que ha definido una hoja de ruta que incluye un sistema de recogida de datos de los centros, auditorías y medidas inmediatas como instalación de ventiladores.

La síndica continuará haciendo seguimiento del despliegue de estas medidas, que pide que se aceleren para garantizar una "condiciones adecuadas y saludables" en todos los centros educativos.