La síndica de Greuges ve "avances" contra la segregación escolar pero alerta que se puede mejorar

Momento de la sexta jornada anual para analizar el despliegue del Pacte contra la Segregació Escolar - SÍNDIC DE GREUGES

BARCELONA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, ha presentado este jueves el informe anual de seguimiento del Pacte contra la segregación escolar, y constata "avances" en la reducción de la segregación escolar pero alerta que aún hay margen para mejorar la escolarización equilibrada del alumnado.

Ha sido en el marco de la sexta jornada anual para analizar el despliegue del Pacte en el mundo local, y el acto ha sido organizado conjuntamente con la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat y la Diputación de Barcelona, informa el Síndic en un comunicado.

El informe analiza las actuaciones impulsadas durante este curso 2025-2026 y pone de manifiesto que, "a pesar de los avances de los últimos años, la segregación escolar continúa siendo un reto relevante que requiere reforzar las políticas públicas y la coordinación entre administraciones".

Giménez-Salinas ha destacado el papel de los ayuntamientos en la planificación educativa y en la lucha contra la segregación, y ha insistido en continuar trabajando para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación: "El 68% de los municipios han mejorado sus índices de segregación escolar. Esto demuestra que, con voluntad política, se pueden revertir desequilibrios".

Según el informe, los niveles de segregación escolar han continuado disminuyendo: en el alumnado de origen extranjero, en Primaria ha bajado más de un 30% desde el curso 2018-2019, y en Secundaria más de un 25%; y también se ha reducido el número de municipios con niveles elevados de segregación, que ha pasado del 40,2% al 10,9% en este periodo.

Hay un incremento en la identificación de alumnos con necesidades educativas vinculadas a situaciones socioeconómoicas --el 34% en Primaria y el 29,4% en Secundaria--; se mantiene una sobreoferta de plazas en I3 --sobre el 10%-- y alerta que "aún hay una concentración elevada de alumnado vulnerable en determinados centros".