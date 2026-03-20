Sindicat de Llogateres alerta que la prórroga de alquileres "no da respuesta" a todos los hogares

Archivo - El portavoz del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès, ha celebrado este viernes que el Gobierno haya alcanzado un acuerdo para prorrogar los contratos de alquiler durante dos años frente a la guerra de Irán, pero ha alertado de que la medida "no da respuesta a miles de hogares vulnerables".

En unas declaraciones remitidas a los medios, Aragonès ha destacado que la prórroga de alquileres "protegerá a cientos de miles de personas a las que se les acaba el contrato este año y evitará muchísimas expulsiones", pero ha subrayado que todavía hay tres elementos que, a su parecer, faltan en el decreto.

"Por un lado, las actualizaciones de precio siguen al 2% y, por tanto, sí habrá subidas de precio en un alquiler que ya está por las nubes, y sigue sin llegar la regulación definitiva de los alquileres de temporada y de habitaciones", ha analizado.

Sobre este segundo punto, Aragonès ha asegurado que esta tipología de alquileres "están provocando estragos en tantas ciudades", por lo que pide una reforma de la normativa vigente.

Finalmente, el representante sindical ha aseverado que "se acerca un alud de 70.000 desahucios" después de que el Congreso de los Diputados tumbara en febrero, con los votos en contra de PP, Vox y Junts, el decreto para prorrogar la suspensión de los desahucios de familias vulnerables y otras medidas del llamado escudo social.