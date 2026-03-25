Sindicat de Llogateres avisa que en abril volverán a parar el desalojo de Sant Agustí en Barcelona

Decenas de personas se concentran para tratar de impedir el desalojo del bloque Sant Agustí, a 25 de marzo de 2026, en Barcelona - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Sindicat de Llogateres de Catalunya, Enric Aragonès, ha avisado que el próximo 15 de abril, cuando está fijada la nueva fecha para el desahucio de un vecino del bloque Sant Agustí de Barcelona, se volverá a repetir la movilización de este miércoles: "Han dicho que volverán el 15 de abril, nosotros volveremos y seremos más todavía".

En declaraciones a los medios tras la suspensión temporal del desahucio de Txema Escorsa a petición de la comitiva judicial por temas de seguridad, Aragonès ha instado al fondo de inversión que compró la finca a sentarse a negociar para suspender definitivamente el desahucio, porque sino "se encontrarán que no lo podrán ejecutar", ha dicho.

"Lo que detiene los desahucios no son inspecciones a última hora, ni tweets ni declaraciones, sino prohibir el negocio de esta gente y, sobre todo, que las leyes que se aprueban se hagan cumplir", ha expresado.

En este sentido, ha hablado de la ley que el próximo mes se debatirá en el Congreso de los Diputados para acabar con el alquiler de habitaciones y de temporada, y ha afeado a Junts que quiera tumbarla.

"El pulso que hemos mostrado hoy es el que se jugará en el Congreso el mes que viene y Junts tendrá que decidir si está al lado de gente como Txema o al lado de fondos de inversión".

3 SEMANAS

Por su parte, Txema ha agradecido a toda la ciudadanía que se ha movilizado desde primera hora de la mañana para evitar el desalojo, ya que de esta forma pacífica, lúdica y festiva se ha evitado cometer "lo que podría haber sido un escándalo".

Al preguntársele por cómo afronta las próximas tres semanas hasta la nueva fecha fijada por la comitiva judicial, Escorsa ha afirmado que, junto con el Sindicat de Llogateres, insistirán en una negociación para poder quedarse en el bloque donde lleva viviendo desde 2015.

"Pedimos nuevos contratos, no es nada del otro mundo", ha concluido Txema, si bien Aragonès ha añadido que hasta ahora no ha habido ninguna intención de negociación por parte de la empresa, más bien todo lo contrario, ya que han insistido en ejecutar el desahucio hasta el final, ha dicho el portavoz.