Sindicat de Llogateres denuncia a 35 inmobiliarias ante la Generalitat por "incumplir" la ley

Los anuncios no informan del precio de referencia o si el propietario es un gran tenedor

BARCELONA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicat de Llogateres ha registrado este lunes una denuncia en la Agència Catalana de Consum contra 35 inmobiliarias y 5 particulares que se anuncian en portales inmobiliarios por "incumplir de forma sistemática" la regulación de alquileres.

Según ha informado en un comunicado, el sindicato ha documentado 50 anuncios de pisos en barrios de Barcelona como Horta-Guinardó, Eixample y Gràcia que vulneran el decreto ley de medidas urgentes en materia de contención de rentas.

Los anuncios analizados no incluyen información obligatoria como el precio de referencia del índice, el contrato anterior o la condición del propietario de gran tenedor.

Pese a que el sindicato ha denunciado a un total de 40 particulares y empresas, ha advertido de "que es una muestra muy limitada, y que los incumplimientos son sistemáticos en una parte mayoritaria de los anuncios".

"Estos incumplimientos implican que una de las vías para saltarse la regulación de los alquileres es desinformar a los inquilinos que quieren acceder a una vivienda del precio al que debería ser alquilada", ha sentenciado.

PETICIONES AL GOVERN

Según el sindicato, mientras ellos han hecho "el trabajo de detectar, recoger y denunciar estos incumplimientos, el Govern todavía no ha interpuesto ninguna sanción desde que el régimen sancionador entró en vigor en febrero".

"Si no es la administración quien controla proactivamente el cumplimiento de la regulación, se está enviando un mensaje a inmobiliarias y rentistas que pueden actuar impunemente al margen de la ley", ha lamentado.