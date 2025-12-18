Sindicat de Llogateres pide al Congreso a "blindar" la regulación catalana del alquiler de temporada

Archivo - Logo de Sindicat de Llogateres - SINDICAT DE LLOGATERES - Archivo

BARCELONA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Sindicat de Llogateres Txema Escorsa ha celebrado que este jueves se haya aprobado la regulación del alquiler de temporada y de habitaciones en el Parlament de Catalunya, y ha recordado que será necesario modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos en el Congreso de los Diputados en febrero para "blindarla".

Lo ha dicho en una atención a los medios, en la que ha puesto en valor que se ha dado "un primer paso para acabar con la trampa del alquiler de temporada y de habitaciones", pero que el Congreso debe blindarla en febrero para que aquellas subidas de precio que se están haciendo no puedan pasar más, en sus palabras.

Escorsa ha hecho hincapié en que esta regulación no se hubiera conseguido si no hubiera sido por el impulso del Sindicat de Llogateres: "Vivimos día a día como estas subidas indiscriminadas del alquiler de temporada o el alquiler de habitaciones sirven para expulsar a vecinos e inquilinos de su casa", ha dicho.

Ha añadido que hace falta que todas las personas que estén en riesgo de perder su casa por un alquiler de temporada, por un 'coliving' o que no encuentran dónde acceder a la vivienda porque sólo encuentran alquiler de temporada "se organicen y se afilien al Sindicat".

"Un llamamiento también hacia la administración, porque esta ley sólo se podrá cumplir si están encima, si inspeccionan y si hay sanciones", ha concluido.