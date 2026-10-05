Sindicat de Llogateres saluda que la Diputación Permanente vote de nuevo los decretos derogados

El portavoz del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès, interviene durante una asamblea del Sindicat de Llogateres para promover una huelga general, a 2 de octubre de 2026, en Barcelona - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, ha saludado este lunes que la Diputación Permanente del Congreso vote de nuevo los decretos de vivienda derogados en Pleno la semana pasada aunque ha avisado que los decretos "simplemente" paran el golpe.

"Evidentemente es una buena idea que se apruebe un decreto de vivienda que va a parar los desahucios, que va a congelar el precio del alquiler durante el contrato, que va a dar prórrogas, pero esto simplemente para el golpe. No cambia de forma estructural el sistema de vivienda, no va a las razones estructurales que nos han llevado hasta aquí", ha dicho en declaraciones a los medios desde Barcelona.

Ha afirmado que el adelanto en la convocatoria electoral para el 29 de noviembre "no cambia nada" y ha llamado a mantener las movilizaciones en las calles.

"En las próximas semanas vamos a caminar hacia una huelga general", ha dicho.

Ha defendido una huelga general para conseguir "que gobierne, quien gobierne", se tomen medidas que califica de contundentes en materia de vivienda.