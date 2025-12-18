Sindicatos denuncian el "colapso" de las Urgencias del Hospital del Mar de Barcelona

Archivo - Una pareja de ancianos abandona el Hospital del Mar de Barcelona. - DAVID ZORRAKINO/EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Sindicat de Sanitat de Barcelona de la CGT y la Federació de Treballadors de Catalunya-Intersindical (FTC-IAC) han denunciado ante el juzgado de guardia de Barcelona el "colapso" del servicio de Urgencias del Hospital del Mar de Barcelona y el fallecimiento de al menos 3 personas mientras esperaban durante el mes de diciembre.

Los sindicatos han interpuesto la denuncia contra la Conselleria de Salud de la Generalitat de Catalunya y el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona por la comisión de un delito de abandono colectivo y manifiestamente ilegal de un servicio público "como consecuencia de la omisión de las garantías de la asistencia sanitaria y de la gestión de los dispositivos asistenciales".

Por su parte, en un comunicado, el Hospital --a quien no consta ninguna denuncia-- ha defendido la "profesionalidad" de todas las personas que trabajan en él, y ha asegurado que todas las personas atendidas en Urgencias se encuentran en seguimiento de su proceso clínico y en ningún caso están desatendidas.

El centro se reserva "la posibilidad de emprender todas las acciones necesarias" para defender el honor y la profesionalidad de sus trabajadores.

170 PERSONAS EN URGENCIAS Y 1 FALLECIDO

La denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, recoge que el 9 de diciembre de 2025 se llegaron a acumular en Urgencias 170 pacientes (cuando la capacidad adecuada para que los pacientes estén ubicados de forma "lo más confortable posible" es de 110).

De esos pacientes, 64 superaron las 24 horas de espera para ser atendidos médicamente, llegando el paciente que más tiempo de espera acumuló a superar las 159 horas, pese a tratarse de una persona de 76 años de edad, e incluso llegándose a producir un deceso de un paciente de 82 años tras una espera de 40 horas.

Asimismo, el 13 de diciembre de 2025, se produjeron dos decesos, de 92 y 93 años de edad, después de 70 y 58 horas de espera en el servicio de urgencias, respectivamente.

"SATURACIÓN CRÓNICA"

Los denunciantes aseguran que la situación de "saturación crónica" es conocida por la dirección del hospital, y alertan de que la falta de privacidad, el estrés ambiental, la sobrecarga de los profesionales y la escasa capacidad para hacer seguimiento clínico adecuado incrementar los riesgos, sobretodo en pacientes vulnerables.

Entienden que la permanencia innecesaria en urgencias es "el reflejo de múltiples deficiencias sistémicas y de ineficiencia del hospital y de sus gestores, y se debe a causas estructurales como la falta de camas o las demoras en procesos administrativos", según refleja la denuncia.

EL HOSPITAL SE DEFIENDE

El Hospital del Mar asegura que "no puede ponerse en duda" el esfuerzo a cabo por los profesionales del Hospital del Mar, y que la dirección del centro defenderá su profesionalidad y el rigor de su labor, estudiando las acciones que sea necesario emprender.

Afirma que "no consta oficialmente ninguna denuncia presentada por sindicatos", que ha registrado los casos de 'exitus' (fallecimiento) registrados en Urgencias y que, en todos los casos, los pacientes se encontraban siguiendo el proceso de atención sin que el hecho de encontrarse en Urgencias afectara a su desenlace vital.

Asimismo, el centro informa que, para hacer frente a la presión asistencial al alza, ha reforzado la capacidad de hospitalización del Hospital del Mar y el Centre Fòrum, con un total de 52 camas en distintos dispositivos, así como la Unidad de Hospitalización a domicilio.

También está activando medidas del plan de invierno y trabajando con la Región Sanitaria para "agilizar" el proceso de derivación de pacientes a centros de convalecencia de atención intermedia.