Manifestación por la educación pública en Barcelona - EUROPA PRESS

Arranca una manifestación unitaria por la educación pública en Barcelona BARCELONA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Diversos sindicatos educativos y el Sindicat de Llogateres han llamado a sumarse a la huelga docente prevista para este jueves 26 de noviembre y a votar "contra la derecha y la extrema derecha" en las elecciones generales del próximo 29N.

Así lo han manifestado la portavoz de Ustec*Stes, Iolanda Segura, y la del Sindicat de Llogateres, Tura Tremoleda, en declaraciones a los medios este sábado en la plaza Urquinaona de Barcelona.

Este ha sido el punto de arranque de la manifestación unitaria en defensa de la "educación pública y de calidad" y del acceso a la vivienda público y universal.

El sonido de una traca ha dado inicio a la movilización sobre las 12.15 horas con centenares de personas, que prevén desplazarse por Via Laietana para acabar en la plaza Sant Jaume.

CONECTAR REIVINDICACIONES

Tremoleda ha explicado que la lucha por ambos derechos está conectada aquí y en todo Europa y ha reclamado unos servicios públicos y de calidad.

"Sin vivienda no hay educación", ha expresado Tremoleda, que ha lamentado que hay niños que deben cambiar de colegio porque echan de casa a sus familias o que profesores no pueden vivir en ciudades donde trabajan porque los precios de alquiler son muy elevados.

HUELGA EDUCATIVA

Por su parte, Segura ha abierto la puerta al Departamento de Educación a negociar nuevos acuerdos, pero ha reconocido que es improbable que la huelga de este jueves acabe desconvocándose.

Así, ha reclamado el 6% para educación, la reducción de las ratios y un aumento de sueldos para hacer frente a los altos costes de vida: "Tenemos propuestas sobre la mesa, solo pedimos negociarlas", ha trasladado a la consellera de Educación, Esther Niubó, a quien ha pedido responsabilidad para abordar dichas propuestas.