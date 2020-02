Sindicatos educativos vuelven a pedir al Govern que pare la reforma curricular de FP

Publicado 13/02/2020 15:41:12 CET

BARCELONA, 13 Feb.

Los sindicatos educativos Ustec·Stes, CC.OO., Intersindical-CSC, Professors de Secundària Aspepc·Sps, UGT y CGT han vuelto a pedir este martes a la Conselleria de Educación de la Generalitat que retire su proyecto de reforma del currículum de la Formación Profesional (FP) que, en su opinión, "no beneficia en nada" esta etapa educativa.

En declaraciones a los medios a la salida de una reunión de la Mesa técnica de FP, Ramon Font (Ustec·Stes) ha afirmado que los sindicatos se han levantado de la mesa, y ha reprochado que al encuentro no haya acudido "ningún director general" del departamento --ha acudido una subdirectora general--.

La Generalitat decidió en junio de 2019 aparcar el nuevo modelo de FP dual que publicó, con lo que mantuvo para este curso la misma organización y currículum, tras las críticas de los sindicatos docentes, y abrir un espacio de interlocución para precisar y profundizar en el modelo.

Los sindicatos han criticado que la propuesta de la Generalitat es "la misma" que el año pasado con unos cambios que suponen menos horas de docencia en los centros frente a las empresas, que puede tener una afectación negativa en las plantillas de profesorado, aunque Font ha dicho que de cara al próximo curso no habrá reducción de docentes.

Sin embargo, ha dicho que con la reforma curricular "queda una puerta abierta" a que se pueda reducir plantilla en FP en los próximos cursos.

Rodrigo Plaza (CC.OO.) ha remarcado que esta propuesta de reforma "no soluciona ninguno de los problemas" de la FP como son el abandono escolar prematuro, los recortes al profesorado o las dificultades de gestión y no tiene consenso con los agentes sociales.

Ha reprochado la creación de un gran módulo de síntesis que no garantiza que se impartan los contenidos curriculares, y ha añadido que Educación quiere enviar las orientaciones curriculares a los centros a final de este mes.

Desde la Intersindical-CSC, Marina Sureda ha subrayado que se trata de una reforma curricular que no responde a criterios pedagógicos, y ha considerado que con la reforma se está ofreciendo una "mano de obra barata" a las empresas.

Lucia Aguilar (Aspepc·Sps) ha considerado que la reforma curricular de FP supone el "destrozo de la formación de los alumnos y el sometimiento a la empresa", y ha dicho que no descartan movilizaciones, y Jesús Martín (UGT) ha pedido que no se recorten horas de estancia en el centro y ha remarcado que no están en contra de la FP dual.