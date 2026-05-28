Sindicatos pasarán la noche en la sede de Educació y se emplazan a una mesa con Niubó este viernes

Representantes sindicales en la sede del Departament, este jueves, en Barcelona - USTEC·STES

BARCELONA 28 May. (EUROPA PRESS) -

Los representantes de los sindicatos educativos Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT Ensenyament, La Intersindical y COS han afirmado que pasarán esta noche en la sede de la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat y que se emplazan a un nuevo encuentro este viernes a partir de las 10 horas, esta vez con la consellera, Esther Niubó.

Así lo han trasladado las organizaciones sindicales a los periodistas, después de más de 5 horas de reunión de la mesa sectorial, así como un breve encuentro con la consellera, tras haberle insistido en que querían negociar con ella los aspectos en los que no acaban de ponerse de acuerdo.

Después de esta breve reunión con Niubó, que ha durado apenas 7 minutos, representantes de estos 5 sindicatos se han quedado en la sede del departamento y fuentes sindicales han afirmado que en torno a las 22.40 horas ha comenzado una reunión de los delegados cerrados dentro de la Conselleria.

A las puertas del departamento se han concentrado unas 40 personas convocadas por estos sindicatos en rechazo a la negociación llevada a cabo este jueves con el departamento, al grito de 'Niubó dimisión' y 'Niubó da la cara'.

El secretario de Mejora Educativa de la Generalitat, Ignasi Giménez, ha insistido en que la propuesta del Departament a los sindicatos es buena y pide a los sindicatos "reconsiderar" la situación y que se debe valorar la oferta.

Los sindicatos, por su parte, critican que la Conselleria Generalitat no les ha traído "ninguna" propuesta diferente e insisten en seguir mejorando en materia, concretamente el aspecto salarial, y recalcan que en los complementos anunciados por el Departament se está contando la subida salarial estatal y que, según ellos, realmente no es un aumento por parte de Educació.