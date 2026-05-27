Sindicatos piden a Educació una propuesta por escrito y se emplazan a otra reunión este jueves

Los representantes sindicales antes de entrar a la reunión de la sectorial - EUROPA PRESS

BARCELONA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos educativos Ustec·Stes, Aspepc·Sps y CGT Ensenyament han pedido a la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat concreción por escrito de los recursos para la escuela inclusiva, así como una mejor propuesta a nivel salarial, después de que el Departament les haya trasladado un incremento en el nuevo complemento para todos los docentes, que aún siguen viendo insuficiente.

Así lo han expresado sus representantes en declaraciones a los periodistas este miércoles tras finalizar la reunión de la mesa sectorial --la sexta ya-- para abordar mejoras laborales, y que ha coincidido con la convocatoria de huelga educativa en toda Catalunya.

La portavoz de Ustec·Stes, Iolanda Segura, ha definido la mesa de este miércoles de absolutamente decepcionante; esperan que el Departament les traiga por escrito el planteamiento de los recursos para la inclusiva y señala que la propuesta es de entre 6.400 y 6.500 dotaciones, y reitera de cara a la nueva mesa de este jueves: "Destinaremos las horas que haga falta de nuevo".

Sobre la materia salarial, remarca que la propuesta del Departament es insuficiente, que están muy alejados en este aspecto, y que esperan que este jueves Educació les presente "unos números muy generosos que sitúen esta petición unitaria de entre 400 y 500 euros para poder revertir" la pérdida salarial.

El secretario general de Aspepc·Sps, Ignasi Fernández, lamenta que esta negociación parece el día de la marmota, dice; que la diferencia con respecto a la propuesta de la mesa de este martes son "46 euros brutos al mes" y no comprende por qué el departamento no ha venido con una propuesta por escrito concretando los términos de la negociación.

CAPACIDAD DE NEGOCIACIÓN

Isarn Pardes, de CGT Ensenyament, cree que en estos momentos se está "muy lejos de cualquier situación que pueda hacer frente a la emergencia educativa que vive a Catalunya", y remarca que las prioridades políticas no pueden ser el ejército ni la policía, sino que deben ser los servicios públicos.

Laia Fonts, de La Intersindical, dice que el Govern y la Conselleria de Economía están negociando para que la Conselleria de Educación "pueda tener cierta capacidad de negociación", e insiste en que mientras no haya respuestas a los problemas del sistema educativo, la comunidad educativa seguirá en las calles con movilizaciones.

Por COS, Gerard Calvera considera que la propuesta de Educació "es insuficiente en estos momentos" y ve necesario seguir planteando medidas que aumenten la presión sobre el departamento.