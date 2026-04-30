La Sindicatura de Barcelona pide a Collboni desplegar plenamente el transporte escolar adaptado

Archivo - El Síndic de Greuges de Barcelona, David Bondia, durante una rueda de prensa para explicar los detalles de la compra de la Casa Orsola - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha pedido al alcalde, Jaume Collboni, que despliegue plenamente el transporte adaptado a las escuelas de la ciudad, que alertan de que no está lo suficientemente garantizado.

En un comunicado este jueves, recogido por Europa Press, ha explicado que la normativa prevé 3 modalidades: transporte discrecional con rutas específicas, uso del transporte público regular y ayudas individuales, en las que advierten que no hay un procedimiento claro y accesible.

Des de la Sindicatura sostienen que este hecho "limita las opciones reales de las familias y deja sin respuesta situaciones en las que la creación de rutas no es viable" y, además, lamentan que las denegaciones pueden comportar situaciones de desigualdad.

Por esta razón, ha instado al Consorcio de Educación de Barcelona, formado por el Ayuntamiento y la Generalitat, a adoptar las medidas necesarias para asegurar las 3 modalidades previstas "para garantizar, de manera efectiva, el derecho al transporte adaptado".

Asimismo, ha sostenido que el transporte escolar adaptado es una "pieza clave" en el derecho a la educación y su ausencia puede generar situaciones de desventaja, por lo que todos los niños con discapacidad deberían tenerlo plenamente garantizado.