La Sindicatura de Comptes detecta contrataciones menores recurrentes en el ISPC en 2023

La Sindicatura de Comptes ha detectado que el Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) realizó contrataciones menores sucesivas para cubrir necesidades recurrentes o previsibles, en el informe que fiscaliza al ente en el ejercicio 2023 publicado este miércoles.

La sindicatura ha recomendado que se programe "adecuadamente" la licitación y adjudicación de todos los contratos para evitar el uso de estas contrataciones menores de forma sustitutoria, especialmente en los casos de servicios recurrentes.

La entidad también ha detectado que el ISPC no disponía de un inventario actualizado del inmovilizado, así como deficiencias en relación a las fechas de las resoluciones y las certificaciones de designación del personal docente.

Por otro lado, ha observado que se han encargado servicios y funciones al personal funcionario de duración superior a la prevista en la normativa.

El ISPC tampoco disponía de la auditoría de cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad ni del informe de auditoría del trato de los datos de carácter personal.

RECOMENDACIONES

Entre las recomendaciones de la Sindicatura está la revisión o actualización de la normativa de los precios públicos, así como la revisión de los circuitos internos de las designaciones de docentes, para asegurarse de que las resoluciones de designaciones de los docentes y las respectivas comunicaciones se hagan siempre antes del inicio de curso.

También, que se efectúe una "adecuada planificación temporal" para tener actualizadas la información y la documentación necesaria para dar cumplimiento a los requisitos de la normativa de protección de datos.

ALEGACIONES

En sus alegaciones, el ISPC ha asegurado que realizará esfuerzos para mejorar la planificación de necesidades del suministro y servicios asociados a la formación, y aplicar medidas de racionalización de la contratación pública para minimizar la contratación menor.

Sobre la necesidad de que las designaciones se hagan antes del inicio de curso, ha señalado que diseñará un plan de acción para mejorar la planificación de las actividades formativas y agilizar la designación de los docentes.

Por último, sobre la normativa de protección de datos, ha dicho que se trasladará el informe al Comitè de Ciberseguretat i Protecció de Dades de la Conselleria de Interior de la Generalitat para "planificar las actuaciones oportunas" en el marco del Programa de Ciberseguretat anual.