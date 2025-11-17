Sindicatura de Comptes publica la lista de entes locales que no le han enviado la Cuenta general

Archivo - Sede de la Sindicatura de Comptes de Catalunya - SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA - Archivo

BARCELONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sindicatura de Comptes ha publicado la lista de corporaciones locales que han incumplido la obligación de enviar la Cuenta general de 2024 en el plazo y la forma que prevé la normativa, informa en un comunicado este lunes.

Ha señalado que la fecha límite era el pasado 15 de octubre, y la lista incluye a 344 municipios, 17 entidades municipales descentralizadas, 35 mancomunidades de municipios, 16 comarcas y la provincia de Lleida.

La lista se actualiza todos los días, y a fecha de este domingo, quedaban 226 municipios, 10 entidades municipales descentralizadas, 31 mancomunidades de municipios, 10 comarcas y la provincia de Lleida con documentos incompletos o no rendidos.

La Sindicatura ha recordado que la Ley 18/2020 establece que las corporaciones locales deben rendir las cuentas de cada ejercicio a la Sindicatura.

En caso de incumplimiento, la Sindicatura debe comunicarlo a la Conselleria competente en materia de Administración local para que se adopten medidas destinadas a suspender la entrega de subvenciones o transferencias con cargo a los Presupuestos de la Generalitat al ente infractor.