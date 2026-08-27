Singapore Airlines y Mastercard lanzan una campaña de tarifas promocionales para viajar a Asia

Archivo - Imagen de un avión de la aerolínea - SINGAPORE AIRLINES - Archivo

BARCELONA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Singapore Airlines y Mastercard han lanzado una campaña de tarifas promocionales para viajar entre España y el sudeste asiático, el norte de Asia y el sudoeste del Pacífico a partir de este octubre, informa la aerolínea en un comunicado este jueves.

Los precios incluyen, en clase turista, viajar desde Barcelona o Madrid a destinos como Bangkok (Tailandia) desde 659 euros, Singapur desde 719 euros, Bali desde 804 euros, Seúl (Corea del Sur) desde 876 euros, Tokio (Japón) desde 895 euros o Sídney o Melbourne (Australia) a partir de 1.245 euros, o viajar en clase turista 'premium' desde 2.015 euros y en clase business desde 3.315 euros.

La venta de billetes estará disponible desde este jueves y hasta el 23 de septiembre, y servirán principalmente para vuelos entre este 27 de octubre y el 1 de julio del año que viene, con algunas excepciones según el destino, y entre el 8 de enero y el 1 de julio para las clases turista 'premium' y business.