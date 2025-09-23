Singapore Airlines y Vietnam Airlines lanzan servicios de código compartido

Archivo - Un avión de Singapore Airlines. - ALEKSANDAR VRZALSKI - Archivo

BARCELONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Singapore Airlines (SIA) y Vietnam Airlines han firmado un acuerdo de código compartido entre ambas aerolíneas que entrará en vigor el 26 de octubre de 2025, informan este martes ambas compañías en un comunicado conjunto.

En virtud de este acuerdo, SIA aplicará código compartido en los vuelos operados por Vietnam Airlines entre Singapur y las ciudades vietnamitas de Hanói y Ciudad Ho Chi Minh.

Por su parte, Vietnam Airlines aplicará código compartido en los vuelos operados por SIA entre Singapur y Da Nang, Hanói y Ciudad Ho Chi Minh.

Advierten de que todos los vuelos están sujetos a la aprobación de las autoridades competentes.

Estos vuelos en código compartido estarán disponibles de forma progresiva a partir del 10 de octubre de 2025 a través de los canales de venta de ambas aerolíneas y de las agencias de viajes.