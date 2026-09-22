Sirera (PP) acusa a Junts de "hacer de muleta de la izquierda" con el impuesto a los cruceristas

Archivo - El concejal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, durante un pleno en el Ayuntamiento de Barcelona, a 28 de marzo de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha acusado a Junts de volver a "hacer de muleta de la izquierda" al apoyar el incremento progresivo del impuesto a los cruceristas de escala junto al PSC, ERC y BComú.

"Más impuestos significa menos dinero gastado en tiendas, bares y restaurantes. Luego dirán que defienden al comercio de Barcelona", ha reprochado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, después de la comisión extraordinaria de este martes, en la que no han prosperado las Ordenanzas Fiscales de 2027 propuestas por el gobierno.

La medida aprobada este martes consiste en incrementar progresivamente, hasta llegar a un total de 30 euros en 2030, el impuesto turístico a los cruceristas que hacen escala en la ciudad al considerarse que es un sector que no aporta económicamente a la ciudad pero agrava la masificación turística.