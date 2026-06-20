Sirera (PP) afirma que Barcelona necesita un "alcalde que se la tome en serio"

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera - EUROPA PRESS

BARCELONA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha afirmado que Barcelona necesita un "alcalde que se la tome en serio", y ha criticado que la ciudad lleva demasiados años gobernada por políticos que creen que los ciudadanos están al servicio de los políticos cuando, defiende, esto debería ser al revés.

Así se ha expresado este sábado en Barcelona, donde ha inaugurado una nueva oficina del grupo municipal del partido en el distrito barcelonés de Nou Barris, junto con el secretario general del PP, Miguel Tellado, y el alcalde de Castelldefels (Barcelona) y presidente del partido en Barcelona, Manu Reyes.

Sirera ha explicado que esta oficina nace para ayudar, para resolver problemas y escuchar a la gente: "Hace tres años cuando llegué al ayuntamiento tomé una decisión. Decidí que mi despacho no podía estar entre cuatro paredes. Decidí que no podíamos encerrarnos en la Plaza de Sant Jaume", ha expresado.

En este sentido, ha lamentado que la "política se ha alejado de la realidad" y ha puesto en valor la apertura de esta oficina en la que, afirma, no se pregunta a nadie a quién vota o como piensa.

PISTOLAS TÁSER

Sobre la situación en la ciudad ha lamentado que "no se puede normalizar que cada día se produzcan en Barcelona 480 delitos", y ha insistido en pedir que los agentes de la Guàrdia Urbana dispongan de pistolas táser lo que, ha explicado, volverán a pedir en el consistorio y, si es elegido alcalde, ha prometido firmar un decreto en la primera semana para aplicar esta medida.

En cuanto a la tenencia de armas ha dicho que se están viendo "demasiadas" en las calles y ha pedido a Tellado presentar iniciativas en el Congreso para incrementar la presencia de la Policía Nacional y la Guardia Civil en las fronteras y en el puerto de Barcelona.

MANU REYES

Por su parte, Reyes ha asegurado que Barcelona necesita un cambio y que la oficina que abren en Nou Barris estará abierta a cualquier persona.

Ha lamentado que la ciudad sigue "la misma senda" que con la exalcaldesa Ada Colau y ha reivindicado que el PP es la solución que necesita Barcelona.