Sirera (PP) alerta de un nuevo incendio en el Clot de Barcelona y pide cámaras y más policía

Incendio en el barrio del Clot de Barcelona - PP BARCELONA

BARCELONA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha alertado de un nuevo incendio este martes por la noche en el barrio del Clot, esta vez en el entorno de la plaza del Mercat del Clot, en el que presuntamente un individuo roció gasolina, y ha reclamado más presencia policial en la zona y la instalación de cámaras.

"Lo sucedido esta noche es gravísimo. No estamos ante una gamberrada, sino ante una actuación intencionada que podría haber provocado una tragedia", ha señalado el dirigente popular en un comunicado de la formación este miércoles.

Ha lamentado que los vecinos llevan "demasiado tiempo reclamando seguridad sin obtener respuesta" y ha instado al alcalde, Jaume Collboni, a reforzar la seguridad tanto en la plaza del Mercat como en el parque del Clot ante este episodio, que se suma al de un incendio la semana pasada en el Parc del Clot y a una batalla campal días antes.