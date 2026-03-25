Sirera (PP) asegura no haber recibido la denuncia de Fernández Díaz por supuestas irregularidades

Archivo - El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP en Barcelona, Dani Sirera, ha asegurado este miércoles que no ha recibido la denuncia del exportavoz y exlíder del partido en Barcelona, Alberto Fernández Díaz, por supuestas irregularidades en los nombramientos en los consejos de distrito y en la gestión de afiliaciones.

"Yo también he leído esto, pero yo no tengo guerras internas ni externas. Yo estoy aquí para ayudar a los barceloneses", ha dicho en una entrevista en 'La2Cat' y Ràdio 4 recogida por Europa Press, donde ha afirmado que se ha enterado del hecho por la prensa y defiende que, ante lo que ha leído en los medios, las acusaciones no son competencia de su presidencia.

"Si yo hubiera hecho algo que no estaba bien hecho en el nombramiento de los consejeros de distrito, el Ayuntamiento de Barcelona no me habría permitido hacer estos nombramientos, y por tanto, todo lo que se ha hecho, se ha hecho de acuerdo con la ley, con los estatutos", ha dicho.

Preguntado por quién cree que será el candidato de Junts para las elecciones municipales en Barcelona de 2027, ha expresado que quien lo sea lo será por "descarte" y augura que el descenso de votos que tendrán los posconvergentes será muy bestia.

Sobre el desahucio de este miércoles de uno de los inquilinos del bloque Sant Agustí 14 de Barcelona, en el distrito de Gràcia, en el que un fondo de inversión quiere construir 'colivings --y que ha quedado aplazado hasta el 15 de abril--, ha señalado que los contratos deben cumplirse porque, si no, "estamos en una jungla".