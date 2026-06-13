Sirera (PP) critica que el Ayuntamiento malgaste y "los autónomos vivan desangrados" en Barcelona

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, en declaraciones a los medios - EUROPA PRESS

BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha criticado que "los autónomos vivan desangrados" y que el Ayuntamiento malgaste el dinero, afirmando que el alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, plantea gastarse 600.000 euros en una fiesta de un día para inaugurar las obras de la Rambla.

Lo ha dicho este sábado en declaraciones a los medios antes de una reunión con autónomos en Barcelona, junto al vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, y el presidente de la Confederación Española de Profesionales Autónomos (CEPA), Daniel Vosseler.

Sirera ha considerado que Collboni ha convertido la ciudad en la más insegura de España, en la que es más caro poder acceder a un alquiler para poder vivir y en la que el "infierno fiscal es una auténtica realidad".

En este sentido, ha destacado que el PP está haciendo propuestas "para facilitar a los barceloneses que puedan llegar a final de mes", como una reducción del 40% del impuesto de bienes inmuebles para equipararlo a lo que pagan los madrileños.

"También estamos pidiendo que a los pequeños autónomos, a los comerciantes, a los restauradores, a los que este Ayuntamiento cuando hace obras en la calle no avisa cuándo las va a empezar y cuándo las va a acabar, que puedan tener un 80% de exención del impuesto sobre actividades económicas (IAE)", ha añadido.

VOSSELER

Vosseler ha explicado que la CEPA reclama una legislación propia que adapte la realidad de los autónomos a la vida real: "Es insostenible la situación que se padece a día de hoy a nivel fiscal, a nivel laboral, a nivel de derechos".

Ha criticado que la "carga fiscal que es completamente inasumible" y ha dicho que, a la vista del posicionamiento que tiene el Gobierno, están planteando el primer paro empresarial de autónomos y pymes en el país.

"Vamos a plantear una huelga general si no vemos un cambio de rumbo y que comenzamos a implementar las medidas que son imprescindibles para que nuestros autónomos y nuestras pymes puedan crecer en España", ha añadido.