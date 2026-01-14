Sirera (PP) critica la comparecencia "llena de palabras vacías" de Collboni en el Senado

Archivo - El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera. - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha criticado al alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, por protagonizar este miércoles en el Senado una comparecencia "llena de palabras vacías", mientras en la capital catalana se consolida, textualmente, uno de los mayores fracasos en política de vivienda en toda España, según él.

"Mientras Collboni habla en el Senado, en Barcelona los jóvenes no pueden emanciparse: un piso de 30 metros cuadrados alcanza de media los 720 euros de alquiler, las familias no llegan a fin de mes y los precios baten récords. Esa es su verdadera política de vivienda", ha afirmado en un comunicado.

Sirera ha criticado que el alcalde siga adelante con el cierre de pisos turísticos en 2028 porque, según el informe del Institut d'Economia de Barcelona, la medida "no garantiza una bajada de los precios del alquiler".

También ha recordado que la reserva del 30% de vivienda protegida ha sido un "fracaso absoluto" y que Collboni se niega a eliminar, a la vez que ha alertado de la burocracia y huída de promotores.

Por todo ello, ha propuesto "eliminar la reserva del 30%, no cerrar pisos turísticos legales, reducir impuestos y trabas a la construcción, agilizar licencias y garantizar seguridad jurídica, activar solar públicos disponibles, impulsar la colaboración público-privada o desarrollar áreas clave como La Sagrera", entre otros.