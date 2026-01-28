Sirera (PP) critica las "decisiones erráticas" de Collboni y le tilda de delegado de Illa y Sánchez

Sirera (PP) en rueda de prensa este miércoles - EUROPA PRESS

BARCELONA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha criticado las "decisiones erráticas, ideológicas y profundamente irresponsables" del alcalde, Jaume Collboni, al que ha tildado de delegado de los presidentes de la Generalitat, Salvador Illa, y del Gobierno, Pedro Sánchez, en la capital catalana.

En rueda de prensa este miércoles, ha sostenido que "Barcelona no necesita un delegado, sino un alcalde preocupado por la seguridad, la movilidad y el acceso a la vivienda de sus vecinos", temas en los que ve graves problemas en la ciudad.

En el caso de Rodalies, sobre el que el pleno de este viernes pondrá el foco en una sesión extraordinaria, ha lamentado los "problemas gravísimos" que tiene el servicio, a su juicio, provocados por el mismo partido que ahora pretende solucionarlos, el PSC, mientras Collboni calla y mira hacia otro lado, en sus palabras.

Respecto a la vivienda, ha anunciado que propondrán descartar la eliminación de pisos turísticos en 2028 ya que, ha alertado, pone "en peligro la capacidad de la ciudad para acoger grandes eventos internacionales, con la pérdida económica y el prestigio de la ciudad que ello comporta".

Finalmente, ha pedido a Collboni que actúe y le ha avisado de que el problema que tiene la ciudad no es que el PSC tenga 10 concejales, sino "que tiene un alcalde al que Barcelona le queda grande".